IMSS pensiones marzo 2026: incremento positivo y calendario oficial de pago

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció que en marzo de 2026 las pensiones tendrán un incremento que beneficiará a millones de jubilados en México. Además, se confirmó el calendario oficial de pagos, lo que brinda certeza y tranquilidad a quienes dependen de este ingreso mensual. Con esta actualización, los pensionados podrán organizar mejor sus finanzas y disfrutar de una mayor estabilidad económica.

¿Cuánto suben las pensiones en marzo 2026?

El aumento de las pensiones del IMSS en marzo de 2026 responde a la actualización anual que se realiza para proteger el poder adquisitivo de los jubilados frente a la inflación.

Este incremento, aunque moderado, representa un paso positivo hacia la mejora de los ingresos de los adultos mayores. El ajuste se aplica de manera automática y se refleja directamente en el depósito mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Fechas oficiales de pago

El IMSS confirmó que el pago de las pensiones correspondientes a marzo de 2026 se realizará el lunes 2 de marzo, ya que el día 1 cae en domingo.

El calendario de pagos mantiene su esquema habitual:

Los depósitos se realizan el primer día hábil de cada mes .

. Si la fecha coincide con un día festivo o fin de semana, el pago se adelanta al día hábil inmediato anterior.

Los depósitos se acreditan automáticamente en las cuentas bancarias registradas por los pensionados.

Este sistema garantiza puntualidad y confianza, permitiendo que los jubilados tengan acceso a sus recursos sin contratiempos.

Cómo consultar tu pensión

Los pensionados pueden verificar el depósito de su pensión de manera sencilla y segura:

Portal del IMSS: ingresando con usuario y contraseña en la sección de trámites digitales. Aplicación IMSS Digital: disponible para dispositivos móviles Android y iOS. Banca en línea: revisar directamente en la aplicación o página web del banco. Atención telefónica: llamando al número oficial del IMSS para consultas sobre pagos.

Beneficios del incremento para los jubilados

El ajuste en las pensiones representa un alivio económico para los adultos mayores, quienes dependen de este ingreso para cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y vivienda.

Aunque el porcentaje de aumento pueda parecer pequeño, sumado a la puntualidad en los pagos, fortalece la seguridad financiera de los pensionados y les brinda mayor tranquilidad. Este tipo de medidas refuerza el compromiso del IMSS con el bienestar de los jubilados.

Consejos prácticos para marzo de 2026

Revisa tu cuenta bancaria el lunes 2 de marzo para confirmar el depósito.

el lunes 2 de marzo para confirmar el depósito. Mantén tus datos actualizados en el IMSS, especialmente tu cuenta bancaria y número de teléfono.

en el IMSS, especialmente tu cuenta bancaria y número de teléfono. Consulta el calendario oficial cada mes para evitar confusiones en las fechas de pago.

cada mes para evitar confusiones en las fechas de pago. Planifica tus gastos considerando el incremento y la fecha exacta de cobro.

Impacto positivo en la economía familiar

El incremento en las pensiones no solo beneficia a los jubilados de manera individual, sino que también tiene un impacto positivo en la economía familiar. Para muchos hogares, este ingreso es fundamental para mantener estabilidad y cubrir gastos esenciales.

En marzo de 2026, el aumento y la certeza en las fechas de pago refuerzan la confianza en el sistema de pensiones del IMSS y ofrecen un panorama más alentador para los adultos mayores.

Conclusión

El incremento en las pensiones del IMSS en marzo de 2026 y la confirmación del calendario oficial de pagos son noticias positivas para millones de jubilados en México. Con el depósito programado para el lunes 2 de marzo, los pensionados pueden contar con un ingreso seguro y actualizado.

Estar informado sobre las fechas y los ajustes es fundamental para aprovechar al máximo este beneficio y garantizar estabilidad económica en la vida de los jubilados. En definitiva, el IMSS reafirma su compromiso con el bienestar de quienes han dedicado su vida al trabajo y ahora disfrutan de una pensión justa y puntual.