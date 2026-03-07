Aumento y Bono ANSES 2026: Fechas de Pago y Requisitos para Jubilados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció para 2026 un nuevo aumento en las jubilaciones y la entrega de bonos extraordinarios destinados a reforzar los ingresos de los adultos mayores. Estas medidas buscan acompañar a los jubilados frente al contexto económico y garantizar un mayor poder adquisitivo. En este artículo encontrarás información clara sobre los aumentos, los bonos, las fechas de pago y los requisitos para acceder a ellos.

¿Qué es el aumento de ANSES?

El aumento de ANSES corresponde a la actualización de los haberes jubilatorios que se realiza periódicamente según la Ley de Movilidad Jubilatoria. Esta normativa establece que las jubilaciones y pensiones deben ajustarse en función de la evolución de los salarios y la recaudación de la seguridad social.

En 2026, el incremento busca compensar la inflación y mejorar la capacidad de compra de los jubilados. El porcentaje exacto del aumento se publica oficialmente en los comunicados de ANSES y se aplica de manera automática a todos los beneficiarios.

¿Qué es el bono para jubilados?

Además del aumento, ANSES otorga un bono extraordinario como complemento de los haberes mensuales. Este bono tiene como objetivo brindar un alivio económico adicional, especialmente a quienes perciben la jubilación mínima.

El bono se acredita junto con el pago habitual de la jubilación y no requiere trámites adicionales. Su monto puede variar según la situación de cada beneficiario, pero en general se otorga de manera universal a los jubilados y pensionados que cumplen con los requisitos establecidos.

Calendario de pagos en 2026

El pago de las jubilaciones, pensiones y bonos se realiza siguiendo un calendario oficial que ANSES publica cada mes. Este calendario se organiza según el número de terminación del DNI del beneficiario.

En líneas generales, el cronograma de pagos funciona de la siguiente manera:

Primera quincena del mes : cobran los jubilados y pensionados con DNI terminados en números bajos.

: cobran los jubilados y pensionados con DNI terminados en números bajos. Segunda quincena del mes: cobran los beneficiarios con DNI terminados en números altos.

Es importante consultar el calendario oficial en la página de ANSES o en sus canales de comunicación para conocer la fecha exacta de cobro.

Cómo consultar tu fecha de cobro

Los jubilados pueden verificar su fecha de cobro de varias formas:

Página web de ANSES: ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Aplicación Mi ANSES: disponible para dispositivos móviles. Llamando al 130: línea gratuita de atención al ciudadano. Oficinas de ANSES: con cita previa para consultas presenciales.

Requisitos para acceder al bono

El bono extraordinario de ANSES se otorga automáticamente a los jubilados y pensionados que cumplen con las siguientes condiciones:

Ser beneficiario de una jubilación o pensión otorgada por ANSES.

Percibir un haber dentro de los límites establecidos por el organismo.

Tener los datos personales y bancarios actualizados en el sistema.

No es necesario realizar trámites adicionales: el bono se acredita junto con el pago mensual.

Impacto del aumento y el bono en los jubilados

El aumento y el bono representan un alivio económico significativo para los jubilados en 2026. Aunque los montos pueden variar, estas medidas buscan garantizar que los adultos mayores tengan un ingreso más acorde con la realidad económica del país.

Para muchos jubilados, el bono extraordinario permite cubrir gastos básicos como alimentos, medicamentos y servicios, mientras que el aumento en los haberes asegura una mejora sostenida en el tiempo.

Consejos prácticos para jubilados en 2026

Revisa tu calendario de pagos cada mes para evitar confusiones.

cada mes para evitar confusiones. Mantén tus datos actualizados en ANSES, especialmente tu cuenta bancaria.

en ANSES, especialmente tu cuenta bancaria. Utiliza la aplicación Mi ANSES para consultas rápidas y seguras.

para consultas rápidas y seguras. Planifica tus gastos teniendo en cuenta el aumento y el bono, para aprovechar mejor los recursos.

Conclusión

El aumento y bono de ANSES en 2026 son medidas clave para mejorar la calidad de vida de los jubilados. Con un calendario de pagos organizado y requisitos claros, los beneficiarios pueden acceder a estos recursos de manera sencilla y automática.

Estar informado sobre las fechas de cobro, los montos y las condiciones es fundamental para aprovechar al máximo este beneficio. En definitiva, el aumento y el bono representan un paso importante hacia una mayor protección social para los adultos mayores en Argentina.