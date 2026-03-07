ANSES marzo 2026: Jubilaciones con el incremento del 2,88% y calendario de pagos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en marzo de 2026 las jubilaciones tendrán un incremento del 2,88%, en línea con la aplicación de la Ley de Movilidad Jubilatoria. Este ajuste impacta directamente en los haberes de millones de jubilados y pensionados en Argentina, quienes esperan cada actualización para mantener su poder adquisitivo frente a la inflación. A continuación, te contamos cómo quedan las jubilaciones, cuándo se cobran y qué aspectos debes tener en cuenta.

¿Qué significa el aumento del 2,88%?

El incremento del 2,88% responde a la fórmula de movilidad que combina la evolución de los salarios y la recaudación de la seguridad social. Esta ley garantiza que los haberes jubilatorios se actualicen de manera periódica, evitando que pierdan valor frente al contexto económico.

Aunque el porcentaje pueda parecer moderado, representa un alivio para los jubilados, ya que se suma a los bonos extraordinarios que ANSES suele otorgar en determinados meses para reforzar los ingresos.

Cómo quedan las jubilaciones en marzo de 2026

Tras la aplicación del aumento, los haberes mínimos y máximos se ajustan automáticamente. Esto significa que:

Jubilación mínima : se incrementa en un 2,88%, beneficiando a quienes perciben el haber más bajo.

: se incrementa en un 2,88%, beneficiando a quienes perciben el haber más bajo. Jubilación máxima : también recibe el ajuste proporcional, garantizando equidad en la aplicación de la ley.

: también recibe el ajuste proporcional, garantizando equidad en la aplicación de la ley. Pensiones y asignaciones: se actualizan en la misma proporción, ya que forman parte del esquema de movilidad.

Es importante destacar que el aumento se aplica de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Calendario de pagos de marzo 2026

ANSES organiza el pago de jubilaciones y pensiones según la terminación del DNI de cada beneficiario. El cronograma se divide en dos grandes grupos:

Jubilados que cobran la mínima: reciben el pago en la primera quincena del mes. Jubilados que cobran más de la mínima: perciben sus haberes en la segunda quincena.

El calendario oficial se publica en la página de ANSES y en sus canales de comunicación, por lo que se recomienda consultarlo para conocer la fecha exacta de cobro.

Cómo consultar tu fecha de cobro

Los jubilados pueden verificar su fecha de cobro de manera sencilla:

Página web de ANSES : ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

: ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Aplicación Mi ANSES : disponible para teléfonos móviles.

: disponible para teléfonos móviles. Teléfono 130 : línea gratuita de atención al ciudadano.

: línea gratuita de atención al ciudadano. Oficinas de ANSES: con cita previa para consultas presenciales.

Bonos extraordinarios y complementos

Además del aumento del 2,88%, ANSES suele otorgar bonos extraordinarios para reforzar los ingresos de los jubilados, especialmente aquellos que perciben la mínima. Estos bonos se acreditan junto con el pago mensual y no requieren trámites adicionales.

En marzo de 2026, se espera que continúe esta política de apoyo, aunque los montos y condiciones se confirman en los comunicados oficiales.

Impacto del aumento en la economía de los jubilados

El incremento del 2,88% y los bonos complementarios representan un alivio económico para los jubilados en un contexto de inflación. Aunque los montos pueden variar según cada caso, estas medidas buscan garantizar un ingreso más acorde con la realidad del país.

Para muchos jubilados, el aumento permite cubrir gastos básicos como alimentos, medicamentos y servicios, mientras que los bonos extraordinarios ofrecen un refuerzo adicional.

Consejos prácticos para jubilados en marzo de 2026

Revisa el calendario oficial para conocer tu fecha exacta de cobro.

para conocer tu fecha exacta de cobro. Mantén tus datos actualizados en ANSES, especialmente tu cuenta bancaria.

en ANSES, especialmente tu cuenta bancaria. Utiliza la aplicación Mi ANSES para consultas rápidas y seguras.

para consultas rápidas y seguras. Planifica tus gastos teniendo en cuenta el aumento y posibles bonos extraordinarios.

Conclusión

El aumento del 2,88% en las jubilaciones de marzo de 2026 es una medida clave para acompañar a los adultos mayores frente al contexto económico. Con un calendario de pagos organizado y la posibilidad de recibir bonos extraordinarios, los jubilados pueden acceder a sus haberes de manera sencilla y segura.

Estar informado sobre las fechas de cobro, los montos y las condiciones es fundamental para aprovechar al máximo este beneficio. En definitiva, el aumento y los bonos de ANSES representan un paso importante hacia una mayor protección social para los jubilados en Argentina.